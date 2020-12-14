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Milli güreşçilerden Dünya Kupası'nda 2 gümüş madalya

Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın ve Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda finalde rakiplerine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Erkan Tiryaki   | 14.12.2020
Milli güreşçilerden Dünya Kupası'nda 2 gümüş madalya

Ankara
Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev'le altın madalya mücadelesi verdi.

Rakibine 11-0 yenilen Salih Aydın, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Grekoromen stil 130 kiloda ise milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'la altın madalya mücadelesi verdi.

Rakibine 7-1 yenilen Osman Yıldırım, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Tamamlanan grekoromen müsabakaları sonucunda Türk güreşçiler, üç gümüş ve bir bronz madalya elde etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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