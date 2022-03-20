Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Fraport TAV Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1, Demir Grup Sivasspor evinde Altay'ı 2-1, Gaziantep FK konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1, Fenerbahçe de ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.
Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Süper Lig'de 30. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 3-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 0-2
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 2-1
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Altay: 2-1
Gaziantep FK-Galatasaray: 3-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
31. hafta
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.