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Spor

Milli atıcı Şimal Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 20.03.2022
Milli atıcı Şimal Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Ankara

Norveç'in Hamar kentinde devam eden organizasyonda Şimal Yılmaz, yarı finalde serisinde ilk sırada yer alarak finale çıktı.

10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Macar Miriam Jako altın madalya kazanırken, milli atıcı Şimal Yılmaz gümüş madalya aldı. Moldova'dan Anna Dulce ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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