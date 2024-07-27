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Spor, Futbol

Futbol hakemlerinin yaz semineri başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2024-2025 Sezonu Yaz Semineri, İstanbul'da başladı.

Erkan Tiryaki  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Futbol hakemlerinin yaz semineri başladı

Ankara

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki tesislerinde yapılan seminere Süper Lig hakem ve yardımcıları, VAR kadrosu ile Kıbrıs Süper Ligi'nden 2 hakem ve 2 yönetici katıldı.

Riva'da 29 Temmuz'a kadar sürecek seminerin ilk gününde fiziksel ve teknik çalışmalar, MHK'nin koordinasyonu ile TFF ve UEFA profesyonellerinin yönetimiyle gerçekleştirildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açılış konuşmasını yaparak başlattığı seminerde, FIFA ve UEFA eğitmeni Alan Snoddy tarafından UEFA ve IFAB klipleri kullanılarak, teknik konularda hakemlere bilgi verildi. Ayrıca, VAR kadrosu ile VAR merkezinde sezon öncesi simülasyon çalışmalarının ilk aşaması da gerçekleştirildi.

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