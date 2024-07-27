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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Gizem Özer elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Gizem Özer elendi.

Bozhan Memiş  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Gizem Özer elendi Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

Paris

North Paris Arena'da yapılan kadınlar 60 kilo müsabakasında Gizem Özer, İtalyan boksör Alessia Mesiano'yla karşı karşıya geldi.

Rakibine 3 raund sonunda 4-1 kaybeden Özer, organizasyona veda etti.

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