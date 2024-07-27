Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Gizem Özer elendi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Gizem Özer elendi.
Paris
North Paris Arena'da yapılan kadınlar 60 kilo müsabakasında Gizem Özer, İtalyan boksör Alessia Mesiano'yla karşı karşıya geldi.
Rakibine 3 raund sonunda 4-1 kaybeden Özer, organizasyona veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.