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Spor, Futbol

Futbol Akademileri Projesi'nde kulüp ziyaretleri devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Double Pass firmasının iş birliğiyle yürütülen Futbol Akademileri Projesi'nde kulüp ziyaretleri sürüyor.

Can Öcal  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Futbol Akademileri Projesi'nde kulüp ziyaretleri devam ediyor

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre koordinatörlüğünü TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yürüttüğü proje kapsamında Double Pass eğitmenleri, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü kulüp akademileri sorumluları ile TFF antrenör eğitimcileri, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrük kulüplerine konuk oldu.

Ziyaretlerde "Kulüp ve Akademi Yönetimi", "Takım Geliştirme", "Antrenman Planlaması" konu başlıklarında eğitimler ve toplantılar gerçekleştirildi. Yaş grubu takımları, ziyaretlerde hazırlamış oldukları kulüplerin kendine özgü futbol felsefelerini sahada uyguladı.

MKE Ankaragücü'ne giden heyette Double Pass eğitmenleri Sander van Praet ile Gabriel Calderon Pellegrino, TFF Kulüp Akademileri Süper Lig Sorumlusu Ümit Turmuş, TFF Grassroots Müdürü Nur Mustafa Gülen ve TFF'nin antrenör eğitimcisi Erkan Ferin yer aldı. Eğitimlere MKE Ankaragücü Akademi İdari Sorumlusu Serdar Çiçek, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Kenan Öztürk ve yaş grubu antrenörleri katıldı. Double Pass ve TFF yetkilileri Anıtkabir'i de ziyaret etti.

VavaCars Fatih Karagümrük ziyaretinde Double Pass'ten Steven Vanharen ve Joost Hendrickx yer aldı. TFF Kulüp Akademileri Elit Oyuncu Gelişim Müdürü Fatih Serkan Albayrak ve TFF'nin antrenör eğitimcileri Altan Aksoy ile Aydın Yılmaz da ziyarete katıldı.

Eğitimde VavaCars Fatih Karagümrük Akademi Direktörü İbrahim Keserel, altyapı sorumlusu Savaş Çam ile yaş grubu antrenörleri yer aldı. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de VavaCars Fatih Karagümrük'te yapılan saha uygulamalarını izledi. Çetin ayrıca antrenörler ile görüş alışverişinde bulundu.

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