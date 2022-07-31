Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,764.70
ETH/USDT
1,722.40
BTC/USDT
23,834.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi.

Süha Gür, Fahrettin Gök   | 31.07.2022
Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.

Fredrik Midtsjö, daha sonra kendisi için bekletilen araçla havalimanından ayrıldı.

Tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sağanak etkili oldu
Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık iddiasına soruşturma başlatıldı
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara'da ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye ceza uygulandı
İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu

Benzer haberler

Fransa'da Süper Kupa'nın 11. kez sahibi oldu

Fransa'da Süper Kupa'nın 11. kez sahibi oldu

Galatasaraylı Emre Akbaba, yeni sezon öncesi kendine güveniyor

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nı İngiltere kazandı

Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da

Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray, Midtsjö için görüşmelere başladı

Galatasaray, Midtsjö için görüşmelere başladı
Galatasaray, hazırlık maçında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet