Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da

İstanbul
Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.
Fredrik Midtsjö, daha sonra kendisi için bekletilen araçla havalimanından ayrıldı.
Tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray, Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
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