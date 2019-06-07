Fransa Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Konya
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki antrenman yaklaşık bir saat sürdü.
Isınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Öte yandan, bazı Fransız taraftarlar, tribünlerden antrenmanı izledi.
Türkiye-Fransa karşılaşması, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.
"Mbappe ile ilgili bir sorun yok"
Teknik direktör Deschamps, müsabakanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, oyuncusu Hugo Lloris ile gazetecilerin sorunlarını cevapladı.
Türk futbolu hakkındaki düşüncelerini aktaran Deschamps, "Türkiye ile ilgili şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Buraya Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamaya gelen takımlar ya da milli takımlar burada her zaman çok tutkulu ve çok ateşli bir taraftar kitlesiyle karşılaşıyorlar. Yarınla ilgili ise buradaki hava sıcaklığını da hesaba katınca belli ki burada çok ateşli ve sıcak bir atmosfer olacak." ifadelerini kullandı.
Deschamps, Mbappe'nin Bolivya maçındaki sakatlığıyla ilgili ise bu futbolcuyu tedbir amaçlı oyundan çıkardığını söyledi.
Mbappe'nin takımla çalışmalarını yaptığını ifade eden Deschamps, şunları kaydetti:
"Bugün de takımla birlikte kısa bir antrenman yapacak, onunla ilgili bir sorun yok. N'Golo Kante gibi bir oyuncunuz varsa kulüp olarak her zaman sahada olmasını istersiniz sonuçta her şeyini veren bir futbolcu. Kante'nin dizinde bir rahatsızlığı vardı. Biz de bazı denemeler yaptık ama artık bu riski daha da yükseltmenin gereği yoktu. Zeten dün yaptığı son denemeden sonra da ağrılarının devam ettiğini gördük ve buraya getirmeme kararını verdik."
"Şenol Güneş'i çok iyi tanıyorum"
Teknik direktör Şenol Güneş'in Türk Milli Takımı'nın başına yeni geçtiği hatırlatılarak yöneltilen ay-yıldızlı ekibin gruptan çıkma şansıyla ilgili soruya Deschamps, şu yanıtı verdi:
"Sayın Şenol Güneş'i tabii ki çok iyi tanıyorum. Beşiktaş'ta üst üste iki şampiyonluğu var. 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği çok büyük bir başarı var. Dünya üçüncülüğü var. Çok deneyimli bir teknik direktör. Gördüğüm kadarıyla Türk Milli Takımı'nda da bir gençleştirme yapıyor. İzlediğim iki eleme grubu maçında genç bir takım gördüm ama bu gençlikle birlikte olgun bir oyun oynayabilen bir potansiyeli de var bu takımın. Topa sahip olmayı seviyor. Takımın içinde ilginç oyuncular da var. Özellikle ofansif anlamda Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu rakibe ciddi tehdit oluşturabilen oyuncular ve onlar da bu oyun planının içinde belkide çok ciddi önemli bir yer tutuyorlar."
Fransız teknik adam, "Tüm faktörleri dikkate aldığınızda yarın oynayacağınız maçın Dünya Kupası'ndan sonra bugüne kadarki en zor maç olduğuna inanıyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Tabii ki sezonun bu dönemi bütün takımlar için zor bir dönem. Futbolcular kendi takımlarında farklı tarihlerde sezonu bitirdi. İki taraf için de bu anlamda zor bir maç. Ama bu, kesinlikle bir bahane oluşturamaz. Aynı şeyler ve aynı faktörler Türkiye için de geçerli. Bir fark varsa o da şu olabilir; biz bir tane hazırlık maçı oynadık ama Türkiye iki hazırlık maçı oynadı. Ancak söylediğim tüm bu faktörler iki taraf için de bir bahane olamaz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.