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Fransa Açık'ta Djokovic-Thiem maçı ertelendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Novak Djokovic ile Dominic Thiem arasındaki tek erkekler yarı final maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.06.2019
Fransa Açık'ta Djokovic-Thiem maçı ertelendi

Ankara

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı finaline, kötü hava koşulları damga vurdu.

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle üçüncü sette ertelendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Thiem, ilk seti 6-2 üstün kapatırken, kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic ise ikinci seti 6-3 kazandı. Rakibinin servisini kıran Thiem, maçın ertelendiği üçüncü seti 3-1 önde götürüyor.

Turnuvada yarın, Djokovic ile Thiem arasındaki mücadelenin yanı sıra tek kadınlar finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Marketa Vondrousova karşılaşacak.

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