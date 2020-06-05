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Spor, Futbol

Flamengo Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı

Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Berad Büyük   | 05.06.2020
Flamengo Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı

İstanbul

Flamengo Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 65 yaşındaki teknik direktörün kontratının 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Brezilya ekibinde Haziran 2019'da göreve başlayan Jorge Jesus, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

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