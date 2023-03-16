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Spor, Futbol

FIFA Başkanlığı'na yeniden Infantino seçildi

Futbolun çatı kuruluşu FIFA'da başkanlığa yeniden Gianni Infantino seçildi.

Yunus Kaymaz  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
FIFA Başkanlığı'na yeniden Infantino seçildi Fotoğraf: Cyril Ndegeya/AA

İstanbul

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 73. FIFA Kongresi'nde başkanlık seçimi yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak.

Infantino, seçimin ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, "FIFA Başkanı olmak inanılmaz bir onur, ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk. Desteğiniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. Beni sevenlerin nefret edenlerden çok olduğunu biliyorum. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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