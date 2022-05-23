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Spor, Futbol

Fethiyespor TFF 2. Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde, penaltılarda İçel İdmanyurdu'na 5-4 üstünlük kuran Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Halil İbrahim Avşar   | 23.05.2022
Fethiyespor TFF 2. Lig'e yükseldi Fotoğraf: Esra Hacioğlu - AA

Ankara

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta İçel İdmanyurdu'na penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Üç sezon sonra yeniden TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Fethiyespor'da futbolcular, penaltı atışlarının ardından büyük sevinç yaşadı.

Fethiyespor, kupasını aldı

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Muğla ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi verdi.

Seremonide büyük sevinç yaşayan Fethiyesporlu futbolcular, kupayla tribüne giderek mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.


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