Ankara
TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta İçel İdmanyurdu'na penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
Üç sezon sonra yeniden TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Fethiyespor'da futbolcular, penaltı atışlarının ardından büyük sevinç yaşadı.
Fethiyespor, kupasını aldı
Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.
Muğla ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi verdi.
Seremonide büyük sevinç yaşayan Fethiyesporlu futbolcular, kupayla tribüne giderek mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.
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