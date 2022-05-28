Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,767.00
BTC/USDT
28,898.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı - VTR
logo
Spor, Futbol

Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım gururu

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez çağrılan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayı giyeceği için gururlu olduğunu söyledi.

Emrah Oktay   | 28.05.2022
Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım gururu

İstanbul

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Ferdi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aday kadroya çağrıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Ferdi, "Dün burada oyuncu arkadaşlarımla, teknik ekiple, tüm çalışanlarla tanıştık. Bana çok sıcak bir karşılama yaptılar. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, farklı mevkilerde görev alabilmesi ve Fenerbahçe'deki performansıyla ilgili kendisini övmesine değinen 22 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon Fenerbahçe'de de değişik pozisyonlarda forma giydim. Benim için de yeni bir şeydi. Başarıyla bunun üstesinden geldim diye düşünüyorum. Türk Milli Takımı'nda da bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler. Aynı şekilde Türk Milli Takımı'nda da bunu başarmak istiyorum. Sanıyorum milli takım tarihinde ilk kez 4 kez arka arkaya bir resmi maç oynanacak. Hedefimiz bütün karşılaşmaları kazanarak B Ligi'ne yükselmek." diye konuştu.

Yorucu bir sezondan çıktıklarını aktaran Ferdi Kadıoğlu, "Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 tane önemli maçımız var. Bu karşılaşmalarda sahada en iyisini vererek galibiyetle ayrılma hedefimiz var. Avrupa'nın en iyi oyuncuları milli takım kamplarında. Bizim de aynı şekilde. Bize düşen sahada en iyisi vermek ve galip gelmek." ifadelerini kullandı.

Alt yaş kategorilerinde Hollanda'nın formasını giyen Ferdi, Türkiye'yi seçmesiyle ilgili, "Zor bir karardı. Sonuçta kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Stefan Kuntz'un, Hamit Altıntop'un çok ilgisi oldu. Benimle konuşmaları oldu. Yaklaşımlarının da etkili olduğunu düşünüyorum. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi, milli takım formasıyla sahada gururla mücadele etmek olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım gururu

Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım gururu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz: Sorunuz varsa kapım her zaman size açık

TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı

Süper Lig yayın gelirinde şampiyon Fenerbahçe

Süper Lig yayın gelirinde şampiyon Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan
Futbolda Türk takımlarının Avrupa'daki yol haritası

Futbolda Türk takımlarının Avrupa'daki yol haritası