Motosiklette enduro heyecanı Mersin'de başladı

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Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'in Toroslar ilçesinde başladı.

Mustafa Ünal Uysal   | 28.05.2022
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'de başladı

Mersin

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Toroslar Belediyesinin destekleriyle Toroslar Extreme Enduro Pisti'nde gerçekleştirilen yarışların ilk gününde sporcular antrenman ve sıralama turu yaptı.

"Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla 50 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyonda, endurocular zorlu yapay parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Etkinliğin birinci gününde Süper Enduro GP Final Yarışı 1. etap yarışları da yapıldı.

Yarışta, Bayram Uysal birinci, Rafet Karakuş ikinci, Azad Demirkal üçüncü oldu.

Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

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