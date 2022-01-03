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Spor, Futbol

Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımı'nı tercih etti

Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki futbolcuları Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı.

Ercan Doğan   | 03.01.2022
Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımı'nı tercih etti Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2018'den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.

22 yaşındaki futbolcumuza milli formamızla sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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