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Spor, Futbol

Fenerbahçe'ye Kim Min-jae ve Arda Güler'den kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, 25 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae ile 17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler'in sakatlandığını duyurdu.

Süha Gür   | 06.05.2022
Fenerbahçe'ye Kim Min-jae ve Arda Güler'den kötü haber

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae'nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır." denildi.

Açıklamada, Arda için ise şu ifadelere yer verildi:

"Genç oyuncumuz Arda Güler'in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas çalışması yapılan idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın taraftarlara açık gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

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