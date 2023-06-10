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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 10.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ve Lincoln Henrique'yi de kadroya aldı.

Portekizli teknik adamın belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Enner Valencia, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro."

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