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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin ligde yarınki konuğu Antalyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Murat Kaya, Oktay Özden  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Fenerbahçe'nin ligde yarınki konuğu Antalyaspor

İstanbul

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, yarın karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

2 eksik

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Kart ceza sınırında 5 isim

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

Antalyaspor'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor 

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan ve son üç haftada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 38 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

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