Dolar
27.04
Euro
29.83
Altın
1,919.82
ETH/USDT
1,850.60
BTC/USDT
29,517.00
BIST 100
7,702.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş’ta ‘’AK Parti Şehir Buluşmaları’’ programında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 66. sezonuna girecek.

Murat Kaya  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

İstanbul

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşadı, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.

Fenerbahçe'nin "en"leri

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981)

En iyi sezonu: 1988-1989

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Başkanı Jim Skea, AA'ya konuştu
Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti
MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye başvurdu

Benzer haberler

"Üç büyükler"den sonra Süper Lig'de en fazla yer alan takım: MKE Ankaragücü

"Üç büyükler"den sonra Süper Lig'de en fazla yer alan takım: MKE Ankaragücü

Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

Süper Lig'in 65 sezonluk puan cetveli

Maribor Teknik Direktörü Krznar: Maçın keyfini çıkaracağız

Maribor Teknik Direktörü Krznar: Maçın keyfini çıkaracağız
Fenerbahçe, Maribor maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişikliğe gitti

Fenerbahçe, Maribor maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişikliğe gitti
Milli yelkenciler Hollanda'da 11 Ağustos'ta başlayacak Dünya Şampiyonası'na katılacak

Milli yelkenciler Hollanda'da 11 Ağustos'ta başlayacak Dünya Şampiyonası'na katılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet