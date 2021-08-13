Fenerbahçeli Pelkas sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak

Istanbul
Sağ omzu çıkan Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını duyurdu.
Instagram hesabından açıklama yapan Yunan oyuncu, "Omzumdaki sakatlığımdan ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Arkadaşlarıma katılıp sezon sonundaki hedeflerimize ulaşabilmek için tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.