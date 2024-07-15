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15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan yayındayız.
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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Tiago Çukur, Roda'ya transfer oldu

Fenerbahçeli futbolcu Tiago Çukur, Hollanda ekiplerinden Roda'ya transfer oldu.

Bozhan Memiş  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Fenerbahçeli futbolcu Tiago Çukur, Roda'ya transfer oldu

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun geri alma opsiyonunun Fenerbahçe'de olduğu belirtildi.

Kulüp, Hollanda 2. Ligi'ne transfer olan oyuncuya başarılar diledi.

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