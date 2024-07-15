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15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan yayındayız.
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Spor, Futbol

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Decic-The New Saint müsabakasını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Bozhan Memiş  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Decic-The New Saint müsabakasını yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica stadyumunda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Karşılaşmada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen VAR ve Erkan Engin da AVAR olarak görev alacak.

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