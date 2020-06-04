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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.

Emre Doğan   | 04.06.2020
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu

İstanbul

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu. Futbolcumuzun eşi, Isai isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Rodrigues çiftini tebrik eder, bebekleri Isai Rodrigues'e sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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