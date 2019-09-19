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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Emrah Oktay   | 19.09.2019
Fenerbahçe'den TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bugün, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştur. Kulübümüz, ilgili başvuruda müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, karşılaşma 1-0 üstünlüğüyle devam ederken 45+2. dakikada yedikleri golden önce kullanılan taç atışında kural hatası yapıldığı iddiasında bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 47. dakikada 2-1 geri düştükleri golden önce de kural hatası olduğunu savunuyor. 

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) belirlediği kuralların da yer aldığı açıklamada kulüp, her iki kural hatasının da sonucu doğrudan etkilediği gerekçesiyle maçın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanmasını talep ediyor.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti

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