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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Tete açıklaması

Halil İbrahim Avşar  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Fenerbahçe'den Tete açıklaması

Ankara

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete'nin menajerler tarafından önerildiğini, yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin uygun olmadığı kanaatine varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Tete ile ilgili transfer haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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