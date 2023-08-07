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Spor, Basketbol

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'de

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, İspanyol ekibi Real Madrid'in basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

Fatih Erel  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'de

Istanbul

İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş." ifadelerini kullandı.

Kutluay, "Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Real Madridli Arda Güler'den Ömer Kutluay'a tebrik mesajı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibin basketbol altyapısına transfer olan Ömer Kutluay'a tebrik mesajı gönderdi.

Arda Güler, sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımda, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlunu "Ömer merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et." sözleriyle kutladı.

Ömer Kutluay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Desteğin için çok teşekkürler Arda abi. Madrid'de görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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