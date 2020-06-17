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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Süha Gür   | 17.06.2020
Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Aziz'e dizindeki ağrı nedeniyle tedavi ve takımdan ayrı özel program uygulanmaktadır. Oyuncumuzun Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Serdar, Trabzonspor karşılaşmasında Alexander Sörloth ile çıktığı bir hava topu mücadelesinde sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

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