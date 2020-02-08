Fenerbahçe'den Kadıköy'de kritik puan kaybı

İstanbul
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor, 29. dakikada Papiss Cisse'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibine 53. dakikada penaltıdan Max Kruse'yle karşılık verdi. Konuk ekip 61. dakikada Cisse'yle penaltı vuruşundan yararlanamadı. Fenerbahçe, girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve puan kaybı yaşadı.
Son iki haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, 38 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, birer maçı eksik Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.
Aytemiz Alanyaspor ise puanını 39'a çıkararak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Alanyaspor, VAR uyarısıyla penaltı kazandı
Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısında VAR'dan gelen uyarı sonucu penaltı kazandı.
Jailson topa eliyle müdahale ettiği pozisyonda hakem Ümit Öztürk, ilk önce korner kararı verdi. VAR odasından gelen uyarı sonucunda pozisyonu izleyen Öztürk, 24. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
Jailson ikinci kez penaltı yaptı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, maçta iki kez penaltıya sebebiyet verdi.
Stoperde forma giyen Jailson, 24. dakikadan sonra 59. dakikada da Djalma Campos'a ceza sahasında yaptığı faulle rakibinin penaltı kazanmasına neden oldu.
Cisse'nin penaltı atışları
Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli futbolcusu Cisse, iki penaltı kaçırdı.
Cisse'nin kaçırdığı ilk penaltı, kaleci Altay'ın kural ihlali nedeniyle tekrarlandı. Cisse, tekrarlanan penaltıyı gole çevirdi.
Senegalli santrafor, 61. dakikada bir kez daha kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına geldi. Cisse bu sefer topu direğe nişanlayarak bir defa daha penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Altay Bayındır'dan yine kural ihlali
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı penaltı atışını kurtarmasına rağmen kural ihlali yaptığı için penaltı tekrarlatıldı.
Papiss Cisse'nin kullandığı penaltıyı Altay Bayındır, soluna uzanarak kurtardı. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın penaltı kullanırken iki ayağınında çizgide olmadığının uyarısını VAR odasından aldı. Bunun üzerine Öztürk, Altay'a sarı kart göstererek penaltıyı tekrarlattı ve Cisse bu sefer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Altay Bayındır, bu sezon Göztepe deplasmanında da penaltıyı kurtarmış ancak aynı kural hatasını yaptığı için penaltı tekrar edilmişti.
Fenerbahçe'den son dakikada penaltı itirazı
Fenerbahçe, son dakikada penaltı beklentiyiyle hakeme büyük itirazda bulundu.
90. dakikada Aytemiz Alanyasporlu futbolcunun ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Hakem Öztürk, VAR odasıyla uzun süre konuşma gerçekleştirdi. VAR incelemesine gerek görülmemesi üzerine oyun devam etti.
Fenerbahçeli taraftarlar uzun süre hakem aleyhine tezahüratta bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra basın tribününe yönelik tepki gösterdi. Taraftarlar, görevini yapan basın mensuplarına sözlü sataşmada bulundu.
Kruse'den gollere devam
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Aytemiz Alanyaspor maçını da boş geçmedi.
Kruse, 53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Alman futbolcu böylece son 4 lig maçının tamamında ağları havalandırmış oldu.
Tecrübeli futbolcu, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkartırken bunların tamamını son 8 maçta kaydetti.
Maçın özeti
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
5. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Orta sahada Ozan Tufan'ın hatası sonucu topu kapan Cisse, pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Rodrigues'in soldan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Nsakala uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Kruse'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15. dakikada Dirar, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına sokulan Rodrigues'e verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında Vedat Muric'in altıpasın önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
29. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında Jailson'un eline topun çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla saha kenarında izleyen maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır, soluna uzanarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın kale çizgisinin önüne çıkarak kural ihlali yaptığına karar verdi ve penaltı atışını tekrarlattı. Yine topun başına geçen Cisse, bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.
53. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında Kruse, arka direkte kafayla topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Siopis ile girdiği ikili mücadelede Rodrigues'in yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Kruse, kaleci Marafona'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
61. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı vuruşundan faydalanamadı. 59. dakikada gelişen konuk takım atağında Djalma Campos ceza sahası içi sağ çaprazda Jailson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda üst direğe çarpıp havalanan meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır kontrol etti.
72. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahasına havadan uzun pasında Vedat Muric, sağ çaprazda meşin yuvarlağı altıpasa doğru çıkardı. Son anda araya giren Nsakala, Ozan Tufan'ın topa vurmasına engel oldu ve tehlikeyi savuşturdu.
Kalan dakikalarda daha atak oynayan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.