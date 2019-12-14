Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım ve Zajc açıklaması

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Ali Kaldırım'ın sabah antrenmanında ayağının altında ağrı hissettiği belirtilerek, "Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda "plantar fasia"da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edilmiştir." denildi.
Miha Zajc'ın ise antrenmanda bileğine darbe aldığı aktarılarak, "Oyuncunun darbe sonucunda ayak bileği dönmüş ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.