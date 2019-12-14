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Bayern Münih iki hafta sonra sahadan galip ayrıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i 6-1 yendi.

Erbil Başay   | 14.12.2019
Bayern Münih iki hafta sonra sahadan galip ayrıldı

Berlin

Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında Allianz Arena'da Werder Bremen'i konuk etti. 

Werder Bremen'in 24. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih, 45. dakikada Philippe Coutinho ve 45+4. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibi, 63 ve 78. dakikalarda Coutinho, 72. dakikada Lewandowski ve 75. dakikada Thomas Müller ile 4 gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Son iki haftada Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach'a karşı oynadığı müsabakalardan mağlup ayrılan Bayern Münih, böylelikle 2 hafta aradan sonra yeniden 3 puanın sahibi oldu ve puanını 27'ye çıkardı.

Werder Bremen ise 14 puanda kaldı.

Borussia Dortmund 3 puanı 4 golle aldı 

Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 4-0 yendi.

Sarı-siyahlıların gollerini 32. dakikada Marco Reus, 66. dakikada Jadon Sancho, 69. dakikada Thorgan Hazard ve 84. dakikada Nico Schulz kaydetti.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 29'a çıkarırken, Mainz 05 15 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Hertha Berlin sahasında Freiburg'u 1-0, Köln de evinde Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerken, ligin iki yeni takımı Paderborn ile Union Berlin'i karşı karşıya getiren mücadele 1-1 sona erdi.

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