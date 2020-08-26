Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık

İstanbul
FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı'nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı.
Sarı-lacivertliler, paylaşımda, "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır." ifadesini kullandı.
Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe'ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.