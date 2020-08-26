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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık

Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray'ın kendisine yönelik göndermesine yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

Emrah Oktay   | 26.08.2020
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık

İstanbul

FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı'nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Sarı-lacivertliler, paylaşımda, "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır." ifadesini kullandı.

Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe'ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.

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