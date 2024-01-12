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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Galatasaray'a çağrı

Fenerbahçe Kulübü, hakem kararlarını canlı yayında tartışmak için Galatasaray Kulübüne davette bulundu.

Ercan Çakar  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çağrı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü yönetiminin bugün düzenlediği basın toplantısına değinilerek, "Kendileri için her şey yolunda iken itidal çağrıları yapıp ilk puan kaybında Sportif AŞ Başkan Vekili'nin basın toplantısı yapacağını duyuran rakibimiz, bugün bir sürprizle Başkanı ve İkinci Başkanının da yer aldığı, üç kişilik geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlemiştir. İlgili toplantının tek odağının, algıların tek hedefinin, ısmarlama sorular soran yönlendirilmiş basın mensuplarının tek paydasının kulübümüz olması, Fenerbahçemizin büyüklüğünün göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

"Toplantı boyunca ilk cümleden son cümleye dek neredeyse her söylemlerinde gerçekleri çarpıtan, konuları saptıran, kendilerini akıllı ve tüm kamuoyunu konulardan bihaber zanneden bu yaklaşıma daha önce defalarca kez şahit olduk." ifadeleriyle devam edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle samimi olduklarını görmek ve tüm kamuoyuna da bunu göstermelerine fırsat vermek adına kendilerine uzun süredir pek çok kez yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm hakem kararlarını, sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz. Kulübümüzü altı boş söylemlerle sürekli itham edenlerin, bu çağrımızı tarihi bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Fenerbahçe'nin duruşunu ve rakibimizin tutumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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