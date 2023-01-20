Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,649.50
BTC/USDT
22,610.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Özbek'in açıklamalarına sert yanıt

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı'na yönelik sözlerine, yayımladığı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Murat Kaya   | 20.01.2023
Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Özbek'in açıklamalarına sert yanıt

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı'na yönelik, "Cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." şeklindeki sözlerine, yayımladığı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futboluna yeni tanımlar kazandırılmasına vesile olan kulübe yanıtımızdır!" başlığı kullanıldı.

Bugün, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıt verildiği belirtilen duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futboluna 'Ofsaytımsı' derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil edilmesine vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik. Hatayspor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman kulüplerinin önüne geçen Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların ana odağı Fenerbahçe, ana hedefi ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir. Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda 'Bu ligi bitirtmeyiz' tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor; yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı TFF ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, PFDK kararlarına tepki göstermiş ve "PFDK, sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." şeklinde konuşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili genelge:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
Dışişleri Bakanlığı zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat edilmemesini tavsiye etti
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş

Benzer haberler

AK Parti'li Kurtulmuş: Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek alçaklıktır

AK Parti'li Kurtulmuş: Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek alçaklıktır

Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Özbek'in açıklamalarına sert yanıt

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki

Fenerbahçe ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Bruma'nın bonservisini aldı

Fenerbahçe Bruma'nın bonservisini aldı
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet