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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü, 39 yaşında futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu için teşekkür mesajı yayımladı.

Emre Doğan   | 15.08.2020
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde, "Kaptanımıza Teşekkürlerimizle" başlığıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı isimler vardır, sadece formaya değil armaya yazılır, kulüplerin tarihine kazınır, sonsuza dek unutulmazlar. Kaptanımız Emre Belözoğlu, bugün itibarıyla futbolu bıraktığını açıklamış; kariyeri, başarıları, duruşu ve yaptıklarıyla işte bu unutulmazlar arasına adını yazdırmış, Zeki Rıza Sporel, Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu gibi şanlı çubuklumuzun değerlerinden biri olarak aktif futbol hayatını noktalamıştır. Her Fenerbahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden büyük kaptanımıza, çubuklu formayla bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; Fenerbahçe'ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz. Büyük kaptan Emre Belözoğlu, sana her şey için teşekkür ediyor, sonsuz başarılar diliyoruz."

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