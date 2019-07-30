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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS), 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Emre Doğan   | 30.07.2019
Fenerbahçe'den CAS açıklaması

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS), 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Kulübünün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçe'mizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu bir kez daha tescillenmiştir."


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