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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den 19.070 fidan

Fenerbahçe Kulübü, son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle 19 bin 70 fidan dikeceğini duyurdu.

Süha Gür   | 30.07.2021
Fenerbahçe'den 19.070 fidan

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizin geleceğine nefes olması adına zarar gören ormanlarımızın tekrar ağaçlandırılması ve tabiatımızı korumak için önemli bir adım atan kulübümüz ve bağlı iştiraklerimiz, resmi Twitter hesapları üzerinden başlattıkları kampanya kapsamında toplam 19.070 fidan dikileceğini duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan yangınlar karşısında spor camiasının tüm paydaşlarıyla tek ses olduklarının vurgulandığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu bağlamda son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz."

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