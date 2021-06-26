Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı

İstanbul
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen ve sarı-lacivertli kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçimde genel kurul üyelerine oy kullanabilmeleri için 38 sandık hazırlandı.
Genel kurulda aidatını yatıran 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'ye kadar sürecek.
Ali Koç'un 2. dönemi olacak
Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemi için genel kurul üyelerinden oy isteyecek.
Başkan Koç, Haziran 2018'de gerçekleştirilen kongrede Aziz Yıldırım'a büyük üstünlük kurarak sarı-lacivertli kulübün 33. başkanı olmuştu.
Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:
Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.
Ülker Stadı'nda 'Fener Yolu' kuruldu
Öte yandan Ülker Stadı'nda, 3 Temmuz'un 10. yıl dönümünde "Fener Yolu" oluşturuldu.
3 Temmuz sürecinin barkovizyonlarla anlatıldığı Fener Yolu'nun başında, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun görüntüleri yer alırken, daha sonra taraftarların "Futbolda şike kumpası" davasına karşı tepkisi ve yürüyüşlerinin bulunduğu görüntülere yer verildi.
Barkovizyonlarda o dönemde yaşanan gelişmeler, kronolojik olarak gösterildi.
Fener Yolu'nun sonunda yer alan çadırda ise kongre üyelerini 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası karşıladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.