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Futbol

Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e profesyonel sözleşme

Fenerbahçe, genç futbolcusu Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Hilmi Sever  | 21.02.2019
Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e profesyonel sözleşme

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.

Açıklamada, imza töreninde, sportif direktör Damien Comolli ve genç kalecinin ailesinin de yer aldığı ifade edildi.

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