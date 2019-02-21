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Spor, Futbol

Erwin Koeman Umman Milli Takımı'nı çalıştıracak

Bu sezon Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Koeman, Umman Milli Takımı ile anlaştı.

Hüseyin Burak Demirer  | 21.02.2019
Erwin Koeman Umman Milli Takımı'nı çalıştıracak

Ankara

 Umman Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Erwin Koeman getirildi.

2019 Asya Kupası'nda tarihinde ilk kez grup aşamasını geçtikten sonra Pim Verbeek ile yollarını ayıran Umman, yine bir Hollandalı teknik direktör ile anlaştı.

Umman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, milli takımın teknik direktörlüğüne 57 yaşındaki Erwin Koeman'ın getirilmesini kararlaştırdı.

Bu sezon Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yapan Koeman, ülkesinin PSV, Feyenoord, Utrecht, Waalwijk kulüplerinin yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

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