Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
110,059.80
Altın
1,733.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Koronavirüs

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif

Fenerbahçe Kulübü, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Süha Gür   | 11.06.2020
Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 78 kişi daha hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif
'Sağlığınız için ıslanan maskenizi hemen değiştirin' uyarısı
Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım götüren uçak havalandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu geçti

Benzer haberler

Süper Lig maçları öncesi VAR Merkezi hazır hale getirildi

Süper Lig maçları öncesi VAR Merkezi hazır hale getirildi

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif

Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak

Süper Lig'de 87 günlük salgın arası bitiyor

Süper Lig'de 87 günlük salgın arası bitiyor
Nijer’de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi

Nijer’de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı

İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı