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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, genç futbolcular Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin'in kontratlarının da 2029 yılına dek yenilendiği belirtilirken, Ertuğrul Çetin'in önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor'a kiralandığı ifade edildi.

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