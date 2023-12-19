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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Süha Gür  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Fenerbahçe'de Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

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