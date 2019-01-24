Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupasından elendi

Fotoğraf: AA/Onur Çoban

İSTANBUL

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kaybederek kupaya veda etti. Ümraniyespor ise adını çeyrek finale yazdırdı.

18 . dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Neustaedter'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası top az farkla auta gitti.

29. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği şutta, kaleci Burak Öğür topu kornere çeldi.

42. dakikada Valbuena'nın sağdan kullandığı köşe atışında Ümraniyespor savunmasına çarpan top, penaltı noktasının yanındaki Skrtel'in önünde kaldı. Skrtel'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

45+2. dakikada Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortaya kale sahası içinde uygun durumdaki Dirar'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Recep Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kale sahasının içindeki Atabey Çiçek'in yaptığı vuruşta, kaleci Volkan Demirel topu son anda tokatlayarak golü engelledi.

52. dakikada Alaaddin Okumuş'un soldan ceza sahasına girmeden uzak direğe doğru çektiği sert şutta, kaleci Volkan Demirel soluna uzanarak topu parmaklarıyla kornere çeldi.

68. dakikada Skrtel kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Maçın 64. dakikasında Atabey Çiçek'e yaptığı hareketten dolayı önce sarı kart gören Skrtel, VAR incelemesinden sonra direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

84. dakikada Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Slimani, kale sahasının önünde müsait durumda topu kafayla üstten auta attı.

89. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Leandrinho, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Sahadan 1-0 galip ayrılan Ümraniyespor, çeyrek finalist oldu.

Muhabir: Erkan Tiryaki