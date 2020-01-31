Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'in (Zanka), Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Zanka, 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.