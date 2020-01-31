Emre Can Almanya'ya döndü
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Juventus'tan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
İstanbul
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Juventus'tan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan ekibi Juventus'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Juventus'a 2018 yılında transfer olan Emre Can, İtalyan ekibinde forma giydiği 45 maçta 4 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.