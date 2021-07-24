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Spor, Futbol

Fenerbahçe yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı daha yapacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 müsabaka daha oynayacak.

Emre Doğan   | 24.07.2021
Fenerbahçe yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı daha yapacak

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği, PEC Zwolle (Hollanda), Greuther Fürth (Almanya) ve Dinamo Kiev (Ukrayna) takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacağı belirtildi.

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile oynanacak müsabakanın Ankara'da, diğer karşılaşmaların ise İstanbul'da yapılacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertli takımın hazırlık maçı programı şöyle:

26 Temmuz:

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlık döneminde daha önce Romanya ekibi Csikszereda ve Süper Lig'den Kasımpaşa ile maçlar oynamıştı.

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