Fenerbahçe Yasir Subaşı ile sözleşme imzaladı

İstanbul
Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan transfer ettiği eski futbolcusu Yasir Subaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ümraniyespor'dan Yasir Subaşı'nı bonservisiyle birlikte transfer etti. 1996 doğumlu futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı." ifadelerine yer verildi.
Yasir Subaşı, altyapından yetiştiği Fenerbahçe'den 2018-2019 sezonun başında Ümraniyespor'a transfer olmuştu. Genç oyuncu bir yıl aradan sonra sarı-lacivertli takıma döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.