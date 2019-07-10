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Spor, Futbol

Fenerbahçe Yasir Subaşı ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan transfer ettiği eski futbolcusu Yasir Subaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Erkan Tiryaki   | 10.07.2019
Fenerbahçe Yasir Subaşı ile sözleşme imzaladı

İstanbul

Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan transfer ettiği eski futbolcusu Yasir Subaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ümraniyespor'dan Yasir Subaşı'nı bonservisiyle birlikte transfer etti. 1996 doğumlu futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Yasir Subaşı, altyapından yetiştiği Fenerbahçe'den 2018-2019 sezonun başında Ümraniyespor'a transfer olmuştu. Genç oyuncu bir yıl aradan sonra sarı-lacivertli takıma döndü.

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