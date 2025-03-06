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Spor, Futbol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde turu zora soktu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 yenilerek turu zora soktu.

Emre Doğan, Süha Gür  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Fotoğraf: İsa Terli - AA

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Rangers öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında Szymanski'nin topu kaptırmasının ardından oluşan karambolde Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top Diomande'ye çarparak Dessers'in önünde kaldı. Bu oyuncunun, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçtikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan şutunda, Çağlar Söyüncü'nün müdahalesi yeterli olmadı ve hakem Alejandro Hernandez, topun çizgiyi geçtiğine karar verdi: 0-1

19. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kostic, son çizgiden topu içeriye çevirdi. En-Nesyri'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan Kostic'in ortasında penaltı noktasında En-Nesyri topu göğsüyle Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli futbolcunun kaleyi cepheden gören noktadan çıkardığı şutta kaleci Butland, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada sarı-lacivertli takım beraberliği yakaladı. Sağdan Szymanski'nin kullandığı kornerde ön tarafta Rangers savunmasının uzaklaştırmak istediği top, arka direğe yöneldi. Djiku'nun bu noktadan yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

42. dakikada Rangers skoru yeniden lehine çevirdi. Cerny, ceza sahası dışından pasını sağ çaprazdaki Dessers'e verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden kale alanına yönelen Cerny ile buluşturdu. Cerny'nin arka direkte yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2

Rangers, ilk devreyi 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

66. dakikada Saint-Maximin'in sol çaprazdan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada Tadic'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte Djiku'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

81. dakikada Rangers farkı 2'ye çıkardı. Raskin'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cerny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can'ın sağından ağlara gönderdi: 1-3

90+1. dakikada Dzeko'nun pasında Talisca'nın yayın solundan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Butland topu kornere çeldi.

Rangers, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Rövanş, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

Çağlar sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, maça devam edemedi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında kendisini yere bırakan Çağlar, saha içinde tedavi edildi.

Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, 16. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

25 maç sonra kalesinde 3 gol gördü

Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü.

Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

Rangers'ın 2 golü VAR'a takıldı

Rangers'ın skoru 3-1'e getiren 2 golü VAR müdahalesi sonucunda iptal edildi.

Maçın 51. ve 58. dakikalarında konuk ekip, Dessers ile topu 2 kez filelere gönderdi.

Mücadelenin hakemi 2 golde de orta noktayı gösterirken, VAR tarafından incelenen pozisyonlar ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Avrupa'da ilk kez evinde 3 gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez evinde 3 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa'da evinde 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 8. müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçı dışında rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti.

Fenerbahçe, ilk kez kalesinde 3 golü Rangers karşısında gördü.

Rangers'a ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İskoçya temsilcisi Rangers'a ilk kez mağlup oldu.

Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibiyle 23,5 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi.

Söz konusu sezon İskoçya'nın Glasgow kentinde 8 Ağustos 2001'de oynanan ilk maç golsüz beraberlikle tamamlanmış, 22 Ağustos 2001'de Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasını Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle sarı-lacivertliler 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde grup aşamasına yükselmişti.

Fenerbahçe, 3. kez karşılaştığı İskoç ekibine, ilk kez mağlup oldu.

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