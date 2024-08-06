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LOSC Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile oynadıkları maç sonrası basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu.

Hilmi Sever  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

İstanbul

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile Hainaut Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

Fenerbahçe, Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in gelişine köşeye şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.


Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

12. dakikada Lille öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Santos'un altıpas içine sert gönderdiği top Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti: 1-0

27. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışındaki Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı köşeden çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in presle kazandığı topla kaleci Chevalier ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Lille sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortada Alexsandro kafayı vurdu, Livakovic sağına uzanıp topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Lille savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Saint-Maximin'in sol çaprazdan yerden şutunda, kaleci Chevalier ayaklarıyla golü önledi.

49. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Maximin'in aşırtma vuruşunda top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Saint-Maximin, kaleciyi geçtikten sonra şutunu attı ancak savunmaya çarpan top dışarıya çıktı.

64. dakikada gelişen Lille atağında Santos sağ kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yaptığı ortada Haraldsson'un kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Livakovic kontrol etti.

79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Lille ceza sahasının önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti. İrfan, kullandığı frikikte topu filelerle buluşturdu: 1-1

90+1. dakikada Lille tekrar öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında, Zhegrova Fenerbahçe ceza sahasına girmeden şutunu çekti, Çağlar'ın ayağına çarpıp yükseklik kazanan top ağlara gitti: 2-1

Karşılaşmayı Lille 2-1 kazandı.

Turun ilk ayağında 7 maç tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turunun ilk ayağı, yarın yapılacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak. Müsabakaların rövanşları ise 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan): 2-2

Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rangers (İskoçya): 1-1

Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya): 1-1

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda): 2-1

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