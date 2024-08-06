Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyalar sahibini buldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyayı Japon Kenichiro Fumita kazandı.
Paris
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Çinli Liguo Cao'yu 4-1 yenen Japon Kenichiro Fumita kazandı. Liguo Cao ise gümüş madalyada kaldı.
Bu kategoride bronz madalyayı Kırgız Zholaman Sharshenbekov ile Kuzey Koreli Se Ung Ri paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.